Молоствова Параскева Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Сын: Молоствов Петр Афиногенович
Отец ребёнка: Молоствов Афиноген Афиногенович
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Дочь: Молоствова Татьяна Афиногеновна
Отец ребёнка: Молоствов Афиноген Афиногенович
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.
Сын: Молоствов Тимофей Афиногенович
Отец ребёнка: Молоствов Афиноген Афиногенович
Смерть
Неизвестно