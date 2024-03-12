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Молоствова Параскева Кузьминична

Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1756 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молоствов Афиноген Афиногенович

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Сын: Молоствов Петр Афиногенович

Отец ребёнка: Молоствов Афиноген Афиногенович

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Дочь: Молоствова Татьяна Афиногеновна

Отец ребёнка: Молоствов Афиноген Афиногенович

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.

Сын: Молоствов Тимофей Афиногенович

Отец ребёнка: Молоствов Афиноген Афиногенович

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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