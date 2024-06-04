Баканов Григорий Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиПосле 1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Баканов Никита Иванов
Мать: Баканова Матрена Титова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Носова (Баканова) Мария Григорьева
Мать ребёнка: Баканова (Былинкина) Матрена Ефимова
Бракосочетание
21.02.1864
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Быкова (Баканова) Марфа Григорьева
Мать ребёнка: Баканова (Былинкина) Матрена Ефимова
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Кривошева (Баканова) Наталья Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1881