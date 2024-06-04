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Баканов Григорий Никитин

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

После 1881

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Баканов Никита Иванов

Мать: Баканова Матрена Титова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Носова (Баканова) Мария Григорьева

Мать ребёнка: Баканова (Былинкина) Матрена Ефимова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
21.02.1864

Жена: Баканова (Былинкина) Матрена Ефимова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Быкова (Баканова) Марфа Григорьева

Мать ребёнка: Баканова (Былинкина) Матрена Ефимова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Кривошева (Баканова) Наталья Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1881

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