Максимова (Морозова) Ольга Ларионовна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
15.03.1890
Дочь: Герасимова (Морозова) Дарья Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.06.1891
Дочь: Морозова Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.06.1892
Сын: Морозов Павел
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1893
Сын: Морозов Михаил
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
01.05.1894
Ивановка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно