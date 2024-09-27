Максимова (Морозова) Ольга Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимова (Морозова) Ольга Ларионовна

Максимова (Морозова) Ольга Ларионовна

Место рождения

Николаевка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Морозов Иларион Иванович

Мать: Морозова (Степанова) Агафия Сидоровна

Николаевка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.03.1890

Дочь: Герасимова (Морозова) Дарья Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Николаевка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.06.1891

Дочь: Морозова Мария

Отец ребёнка: не указан

Николаевка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.06.1892

Сын: Морозов Павел

Отец ребёнка: не указан

Николаевка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1893

Сын: Морозов Михаил

Отец ребёнка: не указан

Николаевка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
01.05.1894

Муж: Максимов Иван Семенович

Ивановка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.