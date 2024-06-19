Орлова-Давыдова (Скотт-Эллис) Элизабет Гвендолин
женский, родилась 05.12.1914
умерла 03.05.1976
Супруги
Орлов-Давыдов Сергей Александрович22.04.1905 г.р.
Дети
Мэллинсон (Орлова-Давыдова) Татьяна Сергеевна09.04.1936 г.р.
Кеппел (Орлова-Давыдова) Марина Сергеевна30.12.1937 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1936
Дочь: Мэллинсон (Орлова-Давыдова) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Орлов-Давыдов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
30.12.1937
Дочь: Кеппел (Орлова-Давыдова) Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Орлов-Давыдов Сергей Александрович
Смерть
03.05.1976