Орлова-Давыдова (Скотт-Эллис) Элизабет Гвендолин 05.12.1914 — найти родственников по фамилии на Familio

Орлова-Давыдова (Скотт-Эллис) Элизабет Гвендолин

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 05.12.1914

умерла 03.05.1976

Супруги
Орлов-Давыдов Сергей Александрович22.04.1905 г.р.
Дети
Мэллинсон (Орлова-Давыдова) Татьяна Сергеевна09.04.1936 г.р.
Кеппел (Орлова-Давыдова) Марина Сергеевна30.12.1937 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов-Давыдов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
09.04.1936

Дочь: Мэллинсон (Орлова-Давыдова) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Орлов-Давыдов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
30.12.1937

Дочь: Кеппел (Орлова-Давыдова) Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Орлов-Давыдов Сергей Александрович

Смерть
03.05.1976

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