Ладуха Ульяна Григорьевна 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Ладуха Ульяна Григорьевна

Автор
ДС
Савин Д.

женский, родилась 1853, Медведи, Красногорский муниципальный район, Брянская область

умерла Неизвестно

Супруги
Рощин Прохор Акимович1856 г.р.
Дети
Рощина Акулина Прохоровна1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Медведи, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рощин Прохор Акимович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Рощина Акулина Прохоровна

Отец ребёнка: Рощин Прохор Акимович

Медведи, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Смерть
Неизвестно

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