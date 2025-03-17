Ладуха Ульяна Григорьевна
женский, родилась 1853, Медведи, Красногорский муниципальный район, Брянская область
умерла Неизвестно
Супруги
Рощин Прохор Акимович1856 г.р.
Дети
Рощина Акулина Прохоровна1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Медведи, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Рощина Акулина Прохоровна
Отец ребёнка: Рощин Прохор Акимович
Медведи, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно