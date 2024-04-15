Рудоменко Петр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.1906 ст.
Сын: Рудоменко Степан Петрович
Мать ребёнка: Рудоменко Мария Ефимовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4L-H?i=883&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудоменко Мария Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно