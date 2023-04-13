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Енютина Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

18.07.1922

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1873

Сын: Енютин Василий Иванович

Отец ребёнка: Енютин Иван Филимонович

Рождение ребёнка
27.03.1875

Сын: Енютин Иван Иванович

Отец ребёнка: Енютин Иван Филимонович

Рождение ребёнка
30.07.1877

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Енютин Иван Филимонович

Рождение ребёнка
26.12.1879

Дочь: Аглая Ивановна

Отец ребёнка: Енютин Иван Филимонович

Рождение ребёнка
01.05.1882

Сын: Енютин Яков Иванович

Отец ребёнка: Енютин Иван Филимонович

Рождение ребёнка
21.10.1884

Сын: Енютин Александр Иванович

Отец ребёнка: Енютин Иван Филимонович

Рождение ребёнка
02.06.1886

Дочь: Мальчевская Мария Ивановна

Отец ребёнка: Енютин Иван Филимонович

Рождение ребёнка
29.05.1889

Сын: Енютин Александр Иванович

Отец ребёнка: Енютин Иван Филимонович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Енютин Петр Иванович

Отец ребёнка: Енютин Иван Филимонович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Енютин Иван Филимонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Енютин Иван Филимонович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.07.1922
Причина смерти: тиф
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