Енютина Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти18.07.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1873
Отец ребёнка: Енютин Иван Филимонович
Рождение ребёнка
27.03.1875
Сын: Енютин Иван Иванович
Отец ребёнка: Енютин Иван Филимонович
Рождение ребёнка
30.07.1877
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Енютин Иван Филимонович
Рождение ребёнка
26.12.1879
Дочь: Аглая Ивановна
Отец ребёнка: Енютин Иван Филимонович
Рождение ребёнка
01.05.1882
Сын: Енютин Яков Иванович
Отец ребёнка: Енютин Иван Филимонович
Рождение ребёнка
21.10.1884
Сын: Енютин Александр Иванович
Отец ребёнка: Енютин Иван Филимонович
Рождение ребёнка
02.06.1886
Дочь: Мальчевская Мария Ивановна
Отец ребёнка: Енютин Иван Филимонович
Рождение ребёнка
29.05.1889
Сын: Енютин Александр Иванович
Отец ребёнка: Енютин Иван Филимонович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Енютин Петр Иванович
Отец ребёнка: Енютин Иван Филимонович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Енютин Иван Филимонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.07.1922
Причина смерти: тиф