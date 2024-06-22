Фатьянова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти22.12.1846 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1836 ст.
Дочь: Фатьянова Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Фатьянов Кирилл Ануфриевич
Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
22.12.1846 ст.