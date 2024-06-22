Фатьянова Анна 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фатьянова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

22.12.1846 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фатьянов Кирилл Ануфриевич

Рождение ребёнка
12.01.1836 ст.

Дочь: Фатьянова Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Фатьянов Кирилл Ануфриевич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
22.12.1846 ст.

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