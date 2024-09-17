Лодейшиков Дмитрий (Минка) Данилов
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Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Отец: Лодеишиков (Осинец) Данила (Данилко) Сергеев
Мать: не указана
Перепись Соликамского уезда Елизарова (1647 год) РГАДА ф.1209 оп.1 д.474 Вотчина того ж Вознесенского монастыря на реке на Сылве слоботка Здвиженская. Деревня Болотова на реке Ирене. Во дворе Дани... Показать все
Смерть
Неизвестно