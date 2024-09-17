Лодейшиков Дмитрий (Минка) Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодейшиков Дмитрий (Минка) Данилов

Место рождения

Болотовка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1585 и 1590 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лодеишиков (Осинец) Данила (Данилко) Сергеев

Мать: не указана

Болотовка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Перепись Соликамского уезда Елизарова (1647 год) РГАДА ф.1209 оп.1 д.474 Вотчина того ж Вознесенского монастыря на реке на Сылве слоботка Здвиженская. Деревня Болотова на реке Ирене. Во дворе Дани... Показать все
Смерть
Неизвестно

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