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Костылева Наталья Ивановна

Место рождения

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

17.08.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Около 1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1885 ст.

Отец: Костылев Иван Галактионович

Мать: Костылева Анна Евсеевна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
18.08.1885 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемница: Сюрзинской волости починка Шоринского Димитрия Касихина дочь Екатерина
Восприемник
08.04.1905 ст.
Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Александра Родители: Святогорской волости, деревни Архангельской крестьянин из русских Захария Васильев Костылев и законная жена его Акилина Афанасьева
Смерть
Неизвестно
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