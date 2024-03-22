Костылева Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.08.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1885 ст.
Крещение
18.08.1885 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемница: Сюрзинской волости починка Шоринского Димитрия Касихина дочь Екатерина
Восприемник
08.04.1905 ст.
Александра Родители: Святогорской волости, деревни Архангельской крестьянин из русских Захария Васильев Костылев и законная жена его Акилина Афанасьева
Смерть
Неизвестно