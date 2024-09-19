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Недозорова -- Параскева Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недозоров Андрей Филатович

Рождение ребёнка
13.12.1896

Дочь: Недозорова Агафия Андреевна

Отец ребёнка: Недозоров Андрей Филатович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1896 г., о рождении, браке, смерти за 1898 г. Чингис[ГАНО. Д-156, оп.1, д.3405]
Рождение ребёнка
12.11.1897

Сын: Недозоров Иван Андреевич

Отец ребёнка: Недозоров Андрей Филатович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Недозорова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Недозоров Андрей Филатович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.06.1902

Сын: Недозоров Елисей Андреевич

Отец ребёнка: Недозоров Андрей Филатович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
16.10.1904

Сын: Недозоров Логин Андреевич

Отец ребёнка: Недозоров Андрей Филатович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
09.12.1905

Сын: Недозоров Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Недозоров Андрей Филатович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
11.02.1908

Дочь: Недозорова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Недозоров Андрей Филатович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1908-9 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3354]
Рождение ребёнка
06.04.1910

Дочь: Недозорова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Недозоров Андрей Филатович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Рождение ребёнка
1913

Сын: Недозоров Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Недозоров Андрей Филатович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Недозорова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Недозоров Андрей Филатович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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