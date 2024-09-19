Недозорова -- Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Недозорова Агафия Андреевна
Отец ребёнка: Недозоров Андрей Филатович
Отец ребёнка: Недозоров Андрей Филатович
Дочь: Недозорова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Недозоров Андрей Филатович
Сын: Недозоров Елисей Андреевич
Отец ребёнка: Недозоров Андрей Филатович
Сын: Недозоров Логин Андреевич
Отец ребёнка: Недозоров Андрей Филатович
Сын: Недозоров Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Недозоров Андрей Филатович
Дочь: Недозорова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Недозоров Андрей Филатович
Дочь: Недозорова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Недозоров Андрей Филатович
Сын: Недозоров Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Недозоров Андрей Филатович
Дочь: Недозорова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Недозоров Андрей Филатович