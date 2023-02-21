Бутник Олег Арнольдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутник Олег Арнольдович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.?

Отец: Бутник Арнольд Федорович

Мать: Бутник Вера Ивановна

Рождение ребёнка
30.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутник Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутник Михаил Олегович

Мать ребёнка: Бутник Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутник Татьяна Ивановна

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