Бутник Олег Арнольдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.?
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.?
Отец: Бутник Арнольд Федорович
Мать: Бутник Вера Ивановна
Рождение ребёнка
30.04.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бутник Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бутник Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бутник Татьяна Ивановна