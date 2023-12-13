Муравьёв Владимир Леонидович
мужской, родился 28.05.1861
умер 1940, Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
ОтецМуравьёв Леонид Михайлович22.12.1821 г.р.
МатьМуравьёва (Оржицкая) Софья Николаевна03.11.1835 г.р.
Супруги
Комиссаржевская Вера Федоровна08.11.1864 г.р.
Скарская (Комисcаржевская) Надежда Фёдоровна13.09.1867 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1861
Бракосочетание
С 1883 по 1885
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Дейкарханова (Шульгина) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Скарская (Комисcаржевская) Надежда Фёдоровна
Бракосочетание
С 1885 по 1890
Смерть
1940
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область