Муравьёв Владимир Леонидович 28.05.1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Муравьёв Владимир Леонидович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 28.05.1861

умер 1940, Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Отец
Муравьёв Леонид Михайлович22.12.1821 г.р.
Мать
Муравьёва (Оржицкая) Софья Николаевна03.11.1835 г.р.
Супруги
Комиссаржевская Вера Федоровна08.11.1864 г.р.
Скарская (Комисcаржевская) Надежда Фёдоровна13.09.1867 г.р.
Дети
Дейкарханова (Шульгина) Елена Владимировна1884 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1861

Отец: Муравьёв Леонид Михайлович

Мать: Муравьёва (Оржицкая) Софья Николаевна

Бракосочетание
С 1883 по 1885

Жена: Комиссаржевская Вера Федоровна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Дейкарханова (Шульгина) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Скарская (Комисcаржевская) Надежда Фёдоровна

Бракосочетание
С 1885 по 1890

Жена: Скарская (Комисcаржевская) Надежда Фёдоровна

Смерть
1940
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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