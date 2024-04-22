Глазырина (Алексеева) Евдокия Евфимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.
Отец: Алексеев Евфим Ларионович
Бракосочетание
04.10.1854 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.476 л.1161 запись № 13 Самойло 2м браком, 31 год. Евдокия 1м браком, 25 лет. Поручители - д. Караболки гос. крестьяне: • по жениху: — Стефан Стефанов Титов — Семён Васи... Показать все
Рождение ребёнка
04.09.1856 ст.
Дочь: Елизавета Самойловна
Отец ребёнка: Глазырин Самойло Яковлевич
Рождение ребёнка
1859 ст.
Сын: Глазырин Степан Самойлович
Отец ребёнка: Глазырин Самойло Яковлевич
Рождение ребёнка
20.06.1861 ст.
Отец ребёнка: Глазырин Самойло Яковлевич
Рождение ребёнка
25.10.1864 ст.
Сын: Глазырин Григорий Самойлович
Отец ребёнка: Глазырин Самойло Яковлевич
Рождение ребёнка
1867 ст.
Дочь: Тюменцева Татьяна Самойловна
Отец ребёнка: Глазырин Самойло Яковлевич
На январь 1885 ей 18 лет
Рождение ребёнка
08.10.1869 ст.
Дочь: Афонасья Самойловна
Отец ребёнка: Глазырин Самойло Яковлевич
Рождение ребёнка
06.11.1871 ст.
Дочь: Матрона Самойловна
Отец ребёнка: Глазырин Самойло Яковлевич
Рождение ребёнка
13.01.1877 ст.
Сын: Глазырин Кирилл Самойлович
Отец ребёнка: Глазырин Самойло Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глазырин Николай Самойлович
Отец ребёнка: Глазырин Самойло Яковлевич
Смерть
Неизвестно