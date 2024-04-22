Глазырина (Алексеева) Евдокия Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлазырина (Алексеева) Евдокия Евфимовна

Глазырина (Алексеева) Евдокия Евфимовна

Место рождения

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.

Отец: Алексеев Евфим Ларионович

Мать: не указана

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
04.10.1854 ст.

Муж: Глазырин Самойло Яковлевич

Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.476 л.1161 запись № 13 Самойло 2м браком, 31 год. Евдокия 1м браком, 25 лет. Поручители - д. Караболки гос. крестьяне: • по жениху: — Стефан Стефанов Титов — Семён Васи... Показать все
Рождение ребёнка
04.09.1856 ст.

Дочь: Елизавета Самойловна

Отец ребёнка: Глазырин Самойло Яковлевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1859 ст.

Сын: Глазырин Степан Самойлович

Отец ребёнка: Глазырин Самойло Яковлевич

Рождение ребёнка
20.06.1861 ст.

Сын: Глазырин Пётр Самойлович

Отец ребёнка: Глазырин Самойло Яковлевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1864 ст.

Сын: Глазырин Григорий Самойлович

Отец ребёнка: Глазырин Самойло Яковлевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1867 ст.

Дочь: Тюменцева Татьяна Самойловна

Отец ребёнка: Глазырин Самойло Яковлевич

На январь 1885 ей 18 лет
Рождение ребёнка
08.10.1869 ст.

Дочь: Афонасья Самойловна

Отец ребёнка: Глазырин Самойло Яковлевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1871 ст.

Дочь: Матрона Самойловна

Отец ребёнка: Глазырин Самойло Яковлевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1877 ст.

Сын: Глазырин Кирилл Самойлович

Отец ребёнка: Глазырин Самойло Яковлевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазырин Николай Самойлович

Отец ребёнка: Глазырин Самойло Яковлевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close