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Пузыня Федосья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузыня Максим Семёнович

Рождение ребёнка
25.01.1881 ст.

Сын: Пузыня Григорий Максимович

Отец ребёнка: Пузыня Максим Семёнович

Подлюдовье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1890 ст.

Сын: Пузыня Андрей Максимович

Отец ребёнка: Пузыня Максим Семёнович

Подлюдовье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.09.1892 ст.

Сын: Пузыня Иван Максимович

Отец ребёнка: Пузыня Максим Семёнович

Подлюдовье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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