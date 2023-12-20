Пузыня Федосья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1881 ст.
Сын: Пузыня Григорий Максимович
Отец ребёнка: Пузыня Максим Семёнович
Рождение ребёнка
04.07.1890 ст.
Отец ребёнка: Пузыня Максим Семёнович
Рождение ребёнка
10.09.1892 ст.
Отец ребёнка: Пузыня Максим Семёнович
Смерть
Неизвестно