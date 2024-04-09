Евдокия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти11.10.1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Дмитриев
Брак1-«наш»
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Кочурина Васса Павлова
Отец ребёнка: Павел Дмитриев
Смерть
11.10.1802
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Онисья Павлова
Отец ребёнка: Павел Дмитриев
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Лукерья Павлова
Отец ребёнка: Павел Дмитриев
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Настасья Павлова
Отец ребёнка: Павел Дмитриев
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Марина Павлова
Отец ребёнка: Павел Дмитриев