Евдокия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

11.10.1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

ID
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Дмитриев

Брак1-«наш»
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Кочурина Васса Павлова

Отец ребёнка: Павел Дмитриев

Никольский Баран, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Смерть
11.10.1802
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Онисья Павлова

Отец ребёнка: Павел Дмитриев

Никольский Баран, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Лукерья Павлова

Отец ребёнка: Павел Дмитриев

Никольский Баран, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Настасья Павлова

Отец ребёнка: Павел Дмитриев

Никольский Баран, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Марина Павлова

Отец ребёнка: Павел Дмитриев

Никольский Баран, Чистопольский уезд, Казанская губерния

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