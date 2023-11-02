Жуков Владимир Иннокентьевич
Место рождения
Дата рождения18.08.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1994
Дочь: (Жукова) Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Жукова (Сморчкова) Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
05.02.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жукова (Сморчкова) Татьяна Петровна