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Жуков Владимир Иннокентьевич

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

18.08.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.01.1994

Дочь: (Жукова) Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Жукова (Сморчкова) Татьяна Петровна

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
05.02.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жукова (Сморчкова) Татьяна Петровна

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

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