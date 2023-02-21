Неваленова Дарья Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1902
Отец ребёнка: Неваленов Иван Константинович
Место жительства
Около 1902
Рождение ребёнка
Вычислено 1909
Сын: Неваленов Максим Иванович
Отец ребёнка: Неваленов Иван Константинович
Рождение ребёнка
25.07.1911
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Неваленов Иван Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно