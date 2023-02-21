Неваленова Дарья Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неваленова Дарья Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1902

Сын: Неваленов Иван Иванович

Отец ребёнка: Неваленов Иван Константинович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Около 1902
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1909

Сын: Неваленов Максим Иванович

Отец ребёнка: Неваленов Иван Константинович

Рождение ребёнка
25.07.1911

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Неваленов Иван Константинович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неваленов Иван Константинович

Смерть
Неизвестно
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