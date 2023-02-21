Тимофеичева (Никанорова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеичева (Никанорова) Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Никаноров Василий

Мать: Никанорова Татьяна

Рождение ребёнка
24.04.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеичев Николай Александрович

Слободка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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