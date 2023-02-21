Тимофеичева (Никанорова) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Никаноров Василий
Мать: Никанорова Татьяна
Рождение ребёнка
24.04.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимофеичев Николай Александрович
Слободка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно