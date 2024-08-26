Сковородкин Деян Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1673
Дата смертиДо 1745
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673
Отец: Сковородкин Григорий
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Сковородкин Иван Деянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1702
Сын: Сковородкин Антон Деянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1724
Сын: Сковородкин Пётр Деянович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1745