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Сковородкин Деян Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

До 1745

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: Сковородкин Григорий

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Сковородкин Иван Деянович

Мать ребёнка: не указана

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Сковородкин Антон Деянович

Мать ребёнка: не указана

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Сковородкин Пётр Деянович

Мать ребёнка: не указана

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
До 1745
Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

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