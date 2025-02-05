Толь (Толстая) София Дмитриевна 15.09.1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Толь (Толстая) София Дмитриевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 15.09.1854, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 14.02.1917, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Толстая (Бибикова) София Дмитриевна20.05.1827 г.р.
Отец
Толстой Дмитрий Андреевич13.03.1823 г.р.
Супруги
Толь Сергей Александрович30.06.1848 г.р.
Дети
Кутайсова (Толь) Марианна Сергеевна25.02.1877 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1854

Отец: Толстой Дмитрий Андреевич

Мать: Толстая (Бибикова) София Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.124. д.753. с. 52. Метрические книги Пантелеимоновской церкви.

Бракосочетание
11.04.1876

Муж: Толь Сергей Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.124. д.1264. с. 11. Метрические книги Придворного собора Зимнего дворца.

Рождение ребёнка
25.02.1877

Дочь: Кутайсова (Толь) Марианна Сергеевна

Отец ребёнка: Толь Сергей Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
14.02.1917
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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