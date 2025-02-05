Толь (Толстая) София Дмитриевна
женский, родилась 15.09.1854, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 14.02.1917, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьТолстая (Бибикова) София Дмитриевна20.05.1827 г.р.
ОтецТолстой Дмитрий Андреевич13.03.1823 г.р.
Супруги
Толь Сергей Александрович30.06.1848 г.р.
Дети
Кутайсова (Толь) Марианна Сергеевна25.02.1877 г.р.
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Рождение
15.09.1854
Бракосочетание
11.04.1876
Рождение ребёнка
25.02.1877
Дочь: Кутайсова (Толь) Марианна Сергеевна
Отец ребёнка: Толь Сергей Александрович
Смерть
14.02.1917
ЦГИА СПб. ф.19. оп.124. д.753. с. 52. Метрические книги Пантелеимоновской церкви.