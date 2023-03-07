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Астраханцев Федот (Ермолаев)

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Место рождения

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Астраханцев Ермолай Яковлев

Мать: Астраханцева Оксинья Дементьева

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Марфа Федотова

Мать ребёнка: Астраханцова Авдотья Яковлева

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Астраханцев Иев Федотов

Мать ребёнка: Астраханцова Авдотья Яковлева

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Федора Федотова

Мать ребёнка: Астраханцова Авдотья Яковлева

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Авдотья Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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