Астраханцев Федот (Ермолаев)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Марфа Федотова
Мать ребёнка: Астраханцова Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1746
Мать ребёнка: Астраханцова Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Федора Федотова
Мать ребёнка: Астраханцова Авдотья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762