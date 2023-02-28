Коваленко (Тарабань) Ульяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения07.07.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1894
Отец: Тарабань Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1914
Рождение ребёнка
21.01.1915
Сын: Коваленко Иван Лукич
Отец ребёнка: Коваленко Лука Макарович
Рождение ребёнка
16.03.1920
Сын: Коваленко Яков Лукич
Отец ребёнка: Коваленко Лука Макарович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно