Коваленко (Тарабань) Ульяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваленко (Тарабань) Ульяна Андреевна

Коваленко (Тарабань) Ульяна Андреевна

avatar

Место рождения

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

07.07.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1894

Отец: Тарабань Андрей

Мать: не указана

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
02.02.1914

Муж: Коваленко Лука Макарович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
21.01.1915

Сын: Коваленко Иван Лукич

Отец ребёнка: Коваленко Лука Макарович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
16.03.1920

Сын: Коваленко Яков Лукич

Отец ребёнка: Коваленко Лука Макарович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно
Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Похороны
Неизвестно
Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close