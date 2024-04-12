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Губарева Ольга Кузьминична

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1843

Дата смерти

21.11.1872

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1862

Дочь: Чирва Матрена Антоновна

Отец ребёнка: Губарев Антон Григорьевич

ГАХО, Ф - 40-105-827, м/к-1862г. зап-8,кадр-338
Бракосочетание
1871

Муж: Губарев Антон Григорьевич

Рождение ребёнка
?.01.1872

Дочь: Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Губарев Антон Григорьевич

Смерть
21.11.1872
Причина смерти: Болезнь - чахотка | ГАДО , Ф - 256-1-1, м/к-1872г.,лист-202,зап-46
Похороны
23.11.1872
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