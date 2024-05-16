Блинова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1949
Дата смерти2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.?
Дочь: Блинова Наталья
Отец ребёнка: Блинов Геннадий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1971
Сын: Блинов Андрей Геннадиевич
Отец ребёнка: Блинов Геннадий Павлович
Смерть
2018