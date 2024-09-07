Дунаев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 04.03.1868 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Дунаев Иван Герасимович
Мать: Дунаева Дарья Ермиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.01.1815
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Дунаева Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Дунаева (Еловских) Гликерья Павловна
Рождение ребёнка
23.11.1819 ст.
Мать ребёнка: Дунаева (Еловских) Гликерья Павловна
Рождение ребёнка
05.11.1821
Мать ребёнка: Дунаева (Еловских) Гликерья Павловна
Рождение ребёнка
20.11.1822
Дочь: Дунаева Мастридия Ивановна
Мать ребёнка: Дунаева (Еловских) Гликерья Павловна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Дунаева Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Дунаева (Еловских) Гликерья Павловна
Рождение ребёнка
06.05.1828
Мать ребёнка: Дунаева (Еловских) Гликерья Павловна
Рождение ребёнка
29.09.1830
Дочь: Дунаева Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Дунаева (Еловских) Гликерья Павловна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Дунаева Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Дунаева (Еловских) Гликерья Павловна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Дунаева (Еловских) Гликерья Павловна
Смерть
После 04.03.1868 ст.