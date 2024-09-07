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Дунаев Иван Иванович

Место рождения

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 04.03.1868 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Дунаев Иван Герасимович

Мать: Дунаева Дарья Ермиловна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунаева (Еловских) Гликерья Павловна

Место жительства
Неизвестно
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Бракосочетание
17.01.1815

Жена: Дунаева Гликерья Дмитривна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Дунаева Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Дунаева (Еловских) Гликерья Павловна

Рождение ребёнка
23.11.1819 ст.

Сын: Дунаев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Дунаева (Еловских) Гликерья Павловна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.11.1821

Сын: Дунаев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Дунаева (Еловских) Гликерья Павловна

Рождение ребёнка
20.11.1822

Дочь: Дунаева Мастридия Ивановна

Мать ребёнка: Дунаева (Еловских) Гликерья Павловна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Дунаева Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Дунаева (Еловских) Гликерья Павловна

Рождение ребёнка
06.05.1828

Сын: Дунаев Николай Иванович

Мать ребёнка: Дунаева (Еловских) Гликерья Павловна

Рождение ребёнка
29.09.1830

Дочь: Дунаева Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Дунаева (Еловских) Гликерья Павловна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Дунаева Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Дунаева (Еловских) Гликерья Павловна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Дунаев Косьма Иванович

Мать ребёнка: Дунаева (Еловских) Гликерья Павловна

Смерть
После 04.03.1868 ст.
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

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