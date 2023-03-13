Крыгинъ Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Крыгинъ Степанъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана