Крыгинъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрыгинъ Николай

Крыгинъ Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Крыгинъ Степанъ

Мать: Крыгина Александра Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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