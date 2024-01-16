Жерихина Наталья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Евпросинья (Ефросинья) Иовлевна
Отец ребёнка: Жерихин Иов Фёдорович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ольга Иовлевна
Отец ребёнка: Жерихин Иов Фёдорович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Иовлевна
Отец ребёнка: Жерихин Иов Фёдорович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Катерина Иовлевна
Отец ребёнка: Жерихин Иов Фёдорович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
После 1850
Дочь: Александра Иовлевна
Отец ребёнка: Жерихин Иов Фёдорович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Жерихин Иов Фёдорович
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно