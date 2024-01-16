Жерихина Наталья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жерихина Наталья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Евпросинья (Ефросинья) Иовлевна

Отец ребёнка: Жерихин Иов Фёдорович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ольга Иовлевна

Отец ребёнка: Жерихин Иов Фёдорович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Иовлевна

Отец ребёнка: Жерихин Иов Фёдорович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Катерина Иовлевна

Отец ребёнка: Жерихин Иов Фёдорович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
После 1850

Дочь: Александра Иовлевна

Отец ребёнка: Жерихин Иов Фёдорович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1850

Сын: Жерихин Пётр Иовлевич

Отец ребёнка: Жерихин Иов Фёдорович

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жерихин Иов Фёдорович

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
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