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Кадетов Георгий Петрович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1861

Дата смерти

19.08.1909

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Кадетов Петр Филиппович

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1883

Жена: Кадетова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
05.09.1891

Сын: Кадетов Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: Кадетова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
02.01.1893

Сын: Кадетов Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Кадетова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
31.05.1903

Дочь: Агриппина Георгиевна

Мать ребёнка: Кадетова Вера Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.08.1909
Причина смерти: желудок
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