Кадетов Георгий Петрович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти19.08.1909
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Кадетов Петр Филиппович
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1883
Жена: Кадетова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
05.09.1891
Сын: Кадетов Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: Кадетова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
02.01.1893
Сын: Кадетов Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Кадетова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
31.05.1903
Дочь: Агриппина Георгиевна
Мать ребёнка: Кадетова Вера Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.08.1909
Причина смерти: желудок