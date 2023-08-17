Праскева Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Праскева Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Холдеево, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Холдеево, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Степан Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Холдеево, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Холдеево, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Спиридон Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Холдеево, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Иоаким Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Холдеево, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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