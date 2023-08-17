Праскева Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Павел Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1837
Сын: Степан Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1853
Сын: Спиридон Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1860
Сын: Иоаким Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно