Федос Михайлов
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1828
Дата смерти30.10.1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
30.10.1846
Жена: Ульяния Андреева
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
30.10.1846