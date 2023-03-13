Орлова Акулина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1880
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Орловъ Михаилъ
Александровка
Рождение ребёнка
29.02.1884
Сын: Орловъ Василий
Отец ребёнка: Орловъ Михаилъ
Александровка
Рождение ребёнка
1886
Сын: Орловъ Кузьма
Отец ребёнка: Орловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
15.04.1891
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Орловъ Михаилъ
Александровка
Рождение ребёнка
16.02.1896
Сын: Орловъ Прокопий
Отец ребёнка: Орловъ Михаилъ
Александровка
Рождение ребёнка
20.07.1903
Дочь: Анфиса
Отец ребёнка: Орловъ Михаилъ
Александровка
Рождение ребёнка
22.12.1905
Дочь: Орлова Татьяна
Отец ребёнка: Орловъ Михаилъ
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орловъ Михаилъ