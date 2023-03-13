Орлова Акулина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Акулина Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1880

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Орловъ Михаилъ

Александровка
Рождение ребёнка
29.02.1884

Сын: Орловъ Василий

Отец ребёнка: Орловъ Михаилъ

Александровка
Рождение ребёнка
1886

Сын: Орловъ Кузьма

Отец ребёнка: Орловъ Михаилъ

Рождение ребёнка
15.04.1891

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Орловъ Михаилъ

Александровка
Рождение ребёнка
16.02.1896

Сын: Орловъ Прокопий

Отец ребёнка: Орловъ Михаилъ

Александровка
Рождение ребёнка
20.07.1903

Дочь: Анфиса

Отец ребёнка: Орловъ Михаилъ

Александровка
Рождение ребёнка
22.12.1905

Дочь: Орлова Татьяна

Отец ребёнка: Орловъ Михаилъ

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орловъ Михаилъ

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