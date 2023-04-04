Грушкина (Карпель) Мириам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грушкина (Карпель) Мириам

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпель Александр

Мать: Карпель Софи

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грушкин (грушкинас) Соони (Шайя)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальтц Соннет

Отец ребёнка: Грушкин (грушкинас) Соони (Шайя)

Смерть
Неизвестно
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