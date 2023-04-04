Грушкина (Карпель) Мириам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карпель Александр
Мать: Карпель Софи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грушкин (грушкинас) Соони (Шайя)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальтц Соннет
Отец ребёнка: Грушкин (грушкинас) Соони (Шайя)
Смерть
Неизвестно