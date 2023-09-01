Ахматов Борис Николаевич
мужской, родился Неизвестно
умер Около 1928
Супруги
Ахматова (Королькова) Ксения Васильевна24.06.1896 г.р.
Дети
Агапова (Ахматова) Ксения Борисовна25.11.1918 г.р.
Удалова (Ахматова) Наталья Борисовна26.06.1926 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1918
Дочь: Агапова (Ахматова) Ксения Борисовна
Мать ребёнка: Ахматова (Королькова) Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
26.06.1926
Дочь: Удалова (Ахматова) Наталья Борисовна
Мать ребёнка: Ахматова (Королькова) Ксения Васильевна
Смерть
Около 1928