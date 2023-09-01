Ахматов Борис Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ахматов Борис Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер Около 1928

Супруги
Ахматова (Королькова) Ксения Васильевна24.06.1896 г.р.
Дети
Агапова (Ахматова) Ксения Борисовна25.11.1918 г.р.
Удалова (Ахматова) Наталья Борисовна26.06.1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахматова (Королькова) Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
25.11.1918

Дочь: Агапова (Ахматова) Ксения Борисовна

Мать ребёнка: Ахматова (Королькова) Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
26.06.1926

Дочь: Удалова (Ахматова) Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Ахматова (Королькова) Ксения Васильевна

Смерть
Около 1928

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