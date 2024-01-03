Цицин Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цицин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цицин Иван Петрович
Мать ребёнка: Цицина Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Цицина) Анна Петровна
Мать ребёнка: Цицина Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цицина Полина
Смерть
Неизвестно