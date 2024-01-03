Цицин Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цицин Петр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цицин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цицин Иван Петрович

Мать ребёнка: Цицина Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Цицина) Анна Петровна

Мать ребёнка: Цицина Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цицина Полина

Смерть
Неизвестно

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