Накаренок Любовь Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1955
Сын: Накаренок Валерий Фёдорович
Отец ребёнка: Накаренок Фёдор Макарович
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Актовая запись : №278 от 01.08.1955 г. Место регистрации : Балаковский РайЗАГС Саратовской области. Свидетельство : ЭЛ № 947379
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно