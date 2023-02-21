Накаренок Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Накаренок Любовь Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1955

Сын: Накаренок Валерий Фёдорович

Отец ребёнка: Накаренок Фёдор Макарович

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Актовая запись : №278 от 01.08.1955 г. Место регистрации : Балаковский РайЗАГС Саратовской области. Свидетельство : ЭЛ № 947379
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Накаренок Фёдор Макарович

Смерть
Неизвестно
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