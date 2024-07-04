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Буркова Надежда Александровна

Место рождения

Русский Караул, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

10.09.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1906 ст.

Отец: Бурков Александр Алексеевич

Мать: Буркова (Костылева) Мария Васильевна

Русский Караул, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.09.1906 ст.
Восприемник
12.09.1915 ст.
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Любовь Родители: Глазовского уезда, Святогорской волости, деревни Старого Русского Караула крестьянин Александр Алексиев Бурков и законная жена его Мария Василиева
Смерть
Неизвестно

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