Буркова Надежда Александровна
Место рождения
Дата рождения10.09.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1906 ст.
Крещение
11.09.1906 ст.
Восприемник
12.09.1915 ст.
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Любовь Родители: Глазовского уезда, Святогорской волости, деревни Старого Русского Караула крестьянин Александр Алексиев Бурков и законная жена его Мария Василиева
Смерть
Неизвестно