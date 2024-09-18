Елагина Матрона Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елагина Матрона Ильинична

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елагин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Елагин Прокопий Васильевич

Отец ребёнка: Елагин Василий Ефимович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1855

Сын: Елагин Кузьма Васильевич

Отец ребёнка: Елагин Василий Ефимович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1858

Сын: Елагин Борис Васильевич

Отец ребёнка: Елагин Василий Ефимович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Елагина Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Елагин Василий Ефимович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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