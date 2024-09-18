Елагина Матрона Ильинична
Место рождения
Дата рождения1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Сын: Елагин Прокопий Васильевич
Отец ребёнка: Елагин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Елагин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Елагин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Елагина Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Елагин Василий Ефимович