Анастасия Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Ефимия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Терентьевич
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Терентьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно