Митрофанова (Хвощинская) Елизавета Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Митрофанова (Хвощинская) Елизавета Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Мать
Хвощинская (Голицына) Елена Юрьевна13.03.1850 г.р.
Отец
Хвощинский Николай Васильевич06.01.1845 г.р.
Супруги
Аничков Георгий Васильевич14.04.1858 г.р.
Митрофанов АлександрНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хвощинский Николай Васильевич

Мать: Хвощинская (Голицына) Елена Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аничков Георгий Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.