Митрофанова (Хвощинская) Елизавета Николаевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
МатьХвощинская (Голицына) Елена Юрьевна13.03.1850 г.р.
ОтецХвощинский Николай Васильевич06.01.1845 г.р.
Супруги
Аничков Георгий Васильевич14.04.1858 г.р.
Митрофанов АлександрНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Митрофанов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно