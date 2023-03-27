Фиделин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фиделин Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1832

Дата смерти

07.01.1902

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фиделин Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Фиделина Анна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фиделин Евдоким Васильевич

Мать ребёнка: Фиделина Анна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зотикова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Фиделина Анна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фиделин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Фиделина Анна Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фиделина Анна Ильинична

Смерть
07.01.1902
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