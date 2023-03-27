Фиделин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1832
Дата смерти07.01.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фиделина Анна Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фиделин Евдоким Васильевич
Мать ребёнка: Фиделина Анна Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зотикова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Фиделина Анна Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фиделина Анна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фиделина Анна Ильинична
Смерть
07.01.1902