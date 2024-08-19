Боровиков Никита Маркович (I)
Место рождения
Дата рождения25.05.1878 ст.
Дата смерти13.09.1884 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1878 ст.
Родители: Кычановской волости починка Малодасосского из русских Марко Николаев Боровиков и жена его Гликерия Даниилова, оба православные
Крещение
28.05.1878 ст.
Восприемник: починка Старого Поркара Димитрий незаконнорожденный Метелев
Смерть
13.09.1884 ст.
Ежевской волости, починка Малодасосского, из русских, Марка Николаева Боровикова сын Никита Возраст: 6 Причина смерти: от водянки
Похороны
15.09.1884 ст.