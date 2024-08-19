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Боровиков Никита Маркович (I)

Место рождения

Малый Дасос, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

25.05.1878 ст.

Дата смерти

13.09.1884 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1878 ст.

Отец: Боровиков Марк Николаевич

Мать: Кузьмина (Кропотина) Гликерия (Лукия) Даниловна

Малый Дасос, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Родители: Кычановской волости починка Малодасосского из русских Марко Николаев Боровиков и жена его Гликерия Даниилова, оба православные
Крещение
28.05.1878 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: починка Старого Поркара Димитрий незаконнорожденный Метелев
Смерть
13.09.1884 ст.
Малый Дасос, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Ежевской волости, починка Малодасосского, из русских, Марка Николаева Боровикова сын Никита Возраст: 6 Причина смерти: от водянки
Похороны
15.09.1884 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика

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