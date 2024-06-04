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Чердакова Татьяна Иванова

Место рождения

село Коржевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1779

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чердаков Федор Филиппов (Феклистов)

Отец ребёнка: Чердаков Филипп Антонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чердаков Филипп Антонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Чердаков Сергей Филиппов (Феклистов)

Отец ребёнка: Чердаков Филипп Антонов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1779
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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