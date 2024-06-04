Чердакова Татьяна Иванова
Место рождениясело Коржевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чердаков Федор Филиппов (Феклистов)
Отец ребёнка: Чердаков Филипп Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Чердаков Сергей Филиппов (Феклистов)
Отец ребёнка: Чердаков Филипп Антонов
Смерть
После 1779