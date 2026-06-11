Орищенко Васса Михайлова 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Орищенко Васса Михайлова

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 1822

умерла Неизвестно

Супруги
Орищенко Федор Прокофиев1821 г.р.
Дети
(Орищенко) Надежда Федоровна1842 г.р.
Орищенко Илья Федоров1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орищенко Федор Прокофиев

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Орищенко) Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Орищенко Федор Прокофиев

Рождение ребёнка
1844

Сын: Орищенко Илья Федоров

Отец ребёнка: Орищенко Федор Прокофиев

Рождение ребёнка
1847

Сын: Орищенко Никита Федоров

Отец ребёнка: Орищенко Федор Прокофиев

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Орищенко) Настасья Федоровна

Отец ребёнка: Орищенко Федор Прокофиев

Смерть
Неизвестно

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