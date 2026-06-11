Орищенко Васса Михайлова
женский, родилась 1822
умерла Неизвестно
Супруги
Орищенко Федор Прокофиев1821 г.р.
Дети
(Орищенко) Надежда Федоровна1842 г.р.
Орищенко Илья Федоров1844 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Орищенко) Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Орищенко Федор Прокофиев
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Орищенко Федор Прокофиев
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Орищенко Федор Прокофиев
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Орищенко) Настасья Федоровна
Отец ребёнка: Орищенко Федор Прокофиев
Смерть
Неизвестно