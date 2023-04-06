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Кувыркин Иоанн Иванов

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

13.05.1872

Дата смерти

16.05.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1872

Отец: Кувыркин Иван Константинов

Мать: 2 Жена Кувыркина Татьяна Андреева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д 4175, лист 92, запись 5
Крещение
14.05.1872
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д 4175, лист 92, запись 5Восприемники: села /Великого крестьянин Алексей Константинов с сестрой своей девицей Евдокией Таинство совершал священник Иларион Каликинский ГКУ ЯО ... Показать все
Смерть
16.05.1873
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от оспы
Похороны
18.05.1873
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Таинство совершал Ярославской Успенской Единоверческой церкви священник Константин Горицкий с причетником Николаем Шишаковым на приходском кладбище. ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, л.104об-105, зап.... Показать все
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