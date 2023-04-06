Кувыркин Иоанн Иванов
Место рождения
Дата рождения13.05.1872
Дата смерти16.05.1873
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1872
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д 4175, лист 92, запись 5
Крещение
14.05.1872
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д 4175, лист 92, запись 5Восприемники: села /Великого крестьянин Алексей Константинов с сестрой своей девицей Евдокией Таинство совершал священник Иларион Каликинский ГКУ ЯО ... Показать все
Смерть
16.05.1873
Причина смерти: от оспы
Похороны
18.05.1873
Таинство совершал Ярославской Успенской Единоверческой церкви священник Константин Горицкий с причетником Николаем Шишаковым на приходском кладбище. ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, л.104об-105, зап.... Показать все