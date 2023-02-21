Кривошеина (Кирилова) Акилина Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Кирилова) Акилина Агафоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1800 ст.

Муж: Кривошеин Семён Архипович

1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804 невеста из Сретенского прихода деревня Сомовская отец Агафон Кирилов
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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