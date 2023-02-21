Кривошеина (Кирилова) Акилина Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1800 ст.
1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804 невеста из Сретенского прихода деревня Сомовская отец Агафон Кирилов
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816