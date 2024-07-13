Смирнова Павла Николаева 01.01.1877 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнова Павла Николаева

Место рождения

Пустошка, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

01.01.1877 ст.

Дата смерти

Около 1947

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1877 ст.

Отец: Николай Демидов

Мать: не указана

Пустошка, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Иван (Иоанн) Степанов

Рождение ребёнка
1901

Сын: Смирнов Иван Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван (Иоанн) Степанов

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.12.1905

Дочь: Кузнецова (Смирнова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван (Иоанн) Степанов

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Смирнов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван (Иоанн) Степанов

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Смирнов Василий Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван (Иоанн) Степанов

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Смирнов Николай Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван (Иоанн) Степанов

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Смирнова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван (Иоанн) Степанов

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Смирнова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван (Иоанн) Степанов

Рождение ребёнка
06.07.1924

Сын: Смирнов Павел Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван (Иоанн) Степанов

Смерть
Около 1947

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