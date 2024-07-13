Смирнова Павла Николаева
Место рождения
Дата рождения01.01.1877 ст.
Дата смертиОколо 1947
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1877 ст.
Отец: Николай Демидов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Смирнов Иван (Иоанн) Степанов
Рождение ребёнка
12.12.1905
Дочь: Кузнецова (Смирнова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван (Иоанн) Степанов
Рождение ребёнка
1908
Сын: Смирнов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Смирнов Иван (Иоанн) Степанов
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Смирнов Иван (Иоанн) Степанов
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Смирнов Иван (Иоанн) Степанов
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Смирнова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван (Иоанн) Степанов
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Смирнова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван (Иоанн) Степанов
Рождение ребёнка
06.07.1924
Отец ребёнка: Смирнов Иван (Иоанн) Степанов
Смерть
Около 1947