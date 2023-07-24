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Дешкин Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822 ст.

Дата смерти

22.11.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.

Отец: Дешкин Василий Кондратьевич

Мать: Дешкина Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
17.08.1847

Сын: Дешкин Александр Иванович

Мать ребёнка: Дешкина Пелагия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дешкина Пелагия Михайловна

Смерть
22.11.1894 ст.
Рождение. ГАЯО, ИР, Ф.196, Оп.1-2, Д.6235, стр.8 Смерть. ГАЯО, ф.372, Оп.2, д.272, стр.152 Поречье-Рыбное. 70 лет. Натурально
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