Дешкин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822 ст.
Дата смерти22.11.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.
Рождение ребёнка
17.08.1847
Сын: Дешкин Александр Иванович
Мать ребёнка: Дешкина Пелагия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.11.1894 ст.
Рождение. ГАЯО, ИР, Ф.196, Оп.1-2, Д.6235, стр.8 Смерть. ГАЯО, ф.372, Оп.2, д.272, стр.152 Поречье-Рыбное. 70 лет. Натурально