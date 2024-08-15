Пименова Степанида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пименова Степанида Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пименов Федот Гаврилович

Отец ребёнка: Пименов Говрила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пименов Говрила

Рождение ребёнка
1835

Сын: Пименов Афанасий Говрилович

Отец ребёнка: Пименов Говрила

Рождение ребёнка
1840

Сын: Пименов Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Пименов Говрила

Рождение ребёнка
1841

Сын: Пименов Иоанн Гаврилович

Отец ребёнка: Пименов Говрила

Смерть
Неизвестно

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