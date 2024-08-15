Пименова Степанида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пименов Говрила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пименов Говрила
Рождение ребёнка
1835
Сын: Пименов Афанасий Говрилович
Отец ребёнка: Пименов Говрила
Рождение ребёнка
1840
Сын: Пименов Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Пименов Говрила
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Пименов Говрила
Смерть
Неизвестно