Озерова (Чемесова) Екатерина Васильевна
женский, родилась 12.08.1848, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
умерла 1934, Харьков, Харківська область
Супруги
Озеров Алексей Фёдорович03.08.1839 г.р.
Дети
Рагозина (Озерова) Варвара АлексеевнаОколо 1876 г.р.
Озерова Екатерина Алексеевна1879 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1874
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Рагозина (Озерова) Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Озеров Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Озерова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Озеров Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Озерова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Озеров Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Телесницкая (Озерова) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Озеров Алексей Фёдорович
Смерть
1934
Харьков, Харківська область