Озерова (Чемесова) Екатерина Васильевна 12.08.1848 — найти родственников по фамилии на Familio

Озерова (Чемесова) Екатерина Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 12.08.1848, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

умерла 1934, Харьков, Харківська область

Супруги
Озеров Алексей Фёдорович03.08.1839 г.р.
Дети
Рагозина (Озерова) Варвара АлексеевнаОколо 1876 г.р.
Озерова Екатерина Алексеевна1879 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Бракосочетание
1874

Муж: Озеров Алексей Фёдорович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Рагозина (Озерова) Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Озеров Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Озерова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Озеров Алексей Фёдорович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Озерова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Озеров Алексей Фёдорович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Телесницкая (Озерова) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Озеров Алексей Фёдорович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Смерть
1934
Харьков, Харківська область

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